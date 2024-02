Cardinale esalta Ibrahimovic | «Lui è la mia voce al Milan»

(Di giovedì 29 febbraio 2024)al Financial Times: «è la miaal» . Le dichiarazioni del proprietario delGerry, proprietario del, ha parlato al Financial Times analizzando il ruolo di, evidenziando l’importanza dello svedese all’interno del contesto rossonero. SU– «Zlatanmi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere ao. Ha l’autorità di essere la miaalcon giocatori, staff e chiunque».

Il Cardinale Pietro Parolin chiude il Giubileo Lentiniano: Il Cardinale Parolin nell'omelia ha esaltato la capacità del Beato Lentini di accogliere tutti, di essere valido educatore per i giovani e guida per i loro genitori, senza fare nulla di strordinario, ...rainews

Lauria in festa per il Beato Lentini, il Cardinale Parolin chiude l’anno giubilare: “un prete prete”: Il Cardinale Parolin nell’omelia ha esaltato la capacità del Beato Lentini di accogliere tutti, di essere valido educatore per i giovani e guida per i loro genitori, senza fare nulla di strordinario, ...ivl24