Carabinieri di nuovo al Comune | indagini sul “Summer Fest”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSembrano sortire i primi effetti, almeno in termini di, la pioggia di segnalazioni ed esposti presentati da alcuni consiglieri di opposizione deldi Avellino, affinché la Procura della Repubblica facesse luce su alcuni affidamenti definiti “sospetti”, e in generale sull’attività amministrativa portata avanti dalla giunta guidata dal sindaco Gianlucaa. E così, dopo il blitz della Finanza poco prima dello svolgimento della prova scritta di un Concorso bandito da Palazzo di città, poi i Controlli deiForestali all’InfoPoint di Piazza Libertà, nella giornata odierna nuova acquisizione di atti a palazzo di città da parte dei Militari dell’Arma. Nello specifico, su delega della Procura di Avellino, idel Nucleo Investigativo ...

