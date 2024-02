Capitale italiana della cultura 2026 | Gaeta e Latina sorteggiate tra i dieci comuni finalisti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un’ora. E’ il tempo che avranno idiil 4 marzo per presentare i rispettivi progetti per beneficiare del titolo di. Le due delegazioni, capitanate dai sindaci Cristian Leccese e Matilde Celentano, dovranno centellinare ed ottimizzare il tempo a disposizione. La presentazione delle due candidature, dai L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pesaro – Poste Italiane comunica che oggi, 26 febbraio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario ... (lopinionista)

Pesaro – Poste Italiane comunica che oggi, 26 febbraio 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario ... (webmagazine24)

Quattro maison per ricominciare, in pedana Roma Couture: A partecipare all'evento, patrocinato dall'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, sono stati quattro nomi dell'alta moda italiana che hanno mosso i primi passi proprio ...ansa

A Pisa il più grande percorso di Street Art d'Italia: Pisa si appresta a diventare la Capitale dell’arte urbana, con l’inaugurazione del più grande percorso italiano di street art Pisa si appresta a diventare la Capitale dell’arte urbana, con ...r101

Cultura: ecco i vincitori maremmani del bando “Toscanaincontemporanea” 2023: E proprio per questo, visto che in una legge finanziaria recente è stato stabilito che, accanto alla Capitale italiana della cultura, ci sarà anche una Capitale italiana per l’arte contemporanea, ecco ...grossetonotizie