Caos dopo la puntata del GF | Massimiliano dà di matto | Marco esce dalla casa

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024)la messa in onda delladel 28 febbraio del Grande Fratello si è scatenato ilVarrese è risultato essere il primo candidato alla prossima eliminazione, cosa che l’attore non ha preso assolutamente bene. Nel suo mirino ci è finita soprattutto Letizia Petris. Come se non bastasse, poi,Maddaloni è uscitodel GF. Ecco cosa è successo. Lo sfogo diVarreseladel GF Nelladel Grande Fratello, quella appena trascorsa, è stata una notte davvero inquieta. Con Beatrice Luzzi immune, infatti, tra gli altri inquilini si stanno sgretolando delle alleanze, che sembravano indissolubili.Varrese è stato ...