Campi Bisenzio | una folla commossa per l’ultimo addio ad Alessio Rapezzi

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(Firenze), 29 febbraio 2024 – Una grande bandiera viola, la maglia numero 11 del San Lorenzo, la sua squadra, e tantissime persone a dirgli. Momenti di grande commozione oggi pomeriggio apersaluto ad, scomparso a 49 anni mentre si trovava in vacanza in Egitto. GERMOGLI PH: 29 FEBBRAIO 2024CAMPO SPORTIVO SAN LORENZO VEGLIA ALLA SALMA DIMORTO IN VACANZA Un pallone, la sua foto allo stadio, i vessilli della Fiorentina e fumogeni da stadio. Un dolore enorme per una perdita che lascia un vuoto incolmabile all’interno della comunità.lavorava come rappresentante ...