Campania | Bicchielli Nm | ‘manifesti De Luca falsa propaganda elettorale’

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – ?Il presidente Decontinua con lo sperpero di fondi pubblici per unae beceraelettorale che ha, come unico scopo, quello di nascondere i suoi fallimenti e accusare gli altri. Laè tappezzata di manifesti con il logo della Regione che riportano una serie di illazioni contro il Governo: un mero spot elettorale, senza un fondo di verità. Denon è stato in grado di gestire la cosa pubblica, di assicurare la sanità ai suoi concittadini, di lavorare seriamente nell?ottica di una riduzione delle liste d?attesa. Assurde e ingenerose le accuse affisse pubblicamente contro il Governo Meloni, che sta lavorando nel rispetto del programma elettorale, portando a casa i risultati e assicurando al Paese autorevolezza e rispetto?. Così Pino ...

