Cammarano M5s | “Via da Persano i rifiuti rientrati dalla Tunisia”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo con favore la svolta nell’indagine sul traffico internazionale dispeciali tra l’Italia e la. Tuttavia, il problema non è affatto risolto. Itornati in Campania sono ancora stoccati, a due anni di distanza, nel comune di Serre, in un’area naturalistica di alto pregio ambientale costituita dall’oasi WWF die considerata «Zona Umida» di importanza nazionale. A febbraio 2022 il presidente De Luca assicurava che isarebbero stati rimossi entro 6 mesi, ma purtroppo sono ancora lì. Una problematica che non coinvolge solo Serre, ma anche i comuni limitrofi, come testimoniano manifestazioni e proteste dei cittadini. Voglio ricordare che nel corso degli anni come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato più volte atti in Consiglio ...