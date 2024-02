Cambiare di nuovo lo statuto della regione Veneto Il piano della Lega per ripresentare comunque Zaia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un colpo di scena. Una notizia riservatissima che Affaritaliani.it è in grado di rivelare. Come noto Luca, con il no al terzo mandato da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia in Parlamento per i Governatori regionali, non potrà ricandidarsi nel 2025. Ma... Segui su affaritaliani.it