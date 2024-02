Call of Duty | Warzone Mobile su iPhone e Android dal 21 marzo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – A partire dal 21ofsarà disponibile globalmente su dispositivi iOS e. Al lancio, saranno disponibili due delle mappe più apprezzate: Verdansk e Rebirth Island. Verdansk, la mappa che ha segnato il debutto del Battle Royale in, fa il suo ritorno nella versione, permettendo ai giocatori di rivivere l’esperienza dove tutto ha avuto inizio nel 2020. Con la capacità di ospitare fino a 120 giocatori per partita, Verdansk si prepara a diventare il teatro di scontri intensi, offrendo una vasta metropoli ricca di aree da esplorare e da setacciare in cerca di loot. Anche Rebirth Island fa il suo ritorno su, presentandosi con una modalità ...

