Call of Duty Warzone Mobile ha finalmente una data di uscita

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il tanto atteso su iOS e Android. Il nuovo free to play sarà disponibile per la precisione dal 21 Marzo 2024 e introdurrà fin da subito due mappe multiplayer, ci stiamo riferendo a Shipment e Shoot House, oltre un sistema di progressione condiviso cone Modern Warfare 3. Tutti i dettagli suofActivision ha svelato i dettagli ufficiali del gioco che vi riportiamo a seguire: Verdansk, la mappa Battle Royale di debutto di, ritorna in versioneper far tornare i giocatori là dove tutto è iniziato nel 2020. Questa metropoli offre una moltitudine di aree da esplorare e da setacciare in cerca di loot e, potendo contare su partite fino a 120 giocatori, le battaglie sono destinate a essere furiose e ...

