Calenda | Mai con Renzi | +Europa deciderà cosa fare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - "Quello che certamente nonmo é andare con Italia viva, perché il rapporto consi é rotto e, al di là delle responsabilità, se ci ripresentassimo in questo modo agli elettori non sarebbe credibile". Lo ribadisce, a margine della presentazione dell'accordo con Nos, il media partito di Alessandro Tommasi, alle europee e non solo, il leader di Azione, Carlo. Saltato l'accordo conper le europee?, domandano i cronisti. "Non mi risulta. Aabbiamo proposto diun lavoro insieme, ma abbiamo anche chiarito che liste di scopo con tutti dentro per noi non sono proponibili, è unache ci vede disponibili. Questa elezione é proporzionale, se uno si mette insieme ci deve essere una grande identità di vedute. Ci presenteremo alle ...

