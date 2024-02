Calciomercato Milan | Rafael Leao giura fedeltà e ora il PSG?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 febbraio 2024), nel corso della presentazione del suo nuovo libro,hatoalla squadra di Pioli e ora il… Illo osserva, le big d’Europa anche, ma lui non ha alcuna intenzione di muoversi dao.ha, infatti, le idee chiare per il futuro: “Il mio futuro? Al“. Questa la risposta a un giornalista durante l’evento di presentazione del nuovo libro del portoghese: “Smile”. Adesso i tifosi, gli stessi che dopo ogni sconfitta o pareggio dei rossoneri parlano di #PioliOut, diranno: certo, cosa doveva dire, vado al? No, però, intanto, il fuoriclasse numero 10 ha le idee chiare.lo conosciamo. ...