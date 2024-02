Calciomercato | Leao dal Milan al PSG? Dalla Francia fanno sapere la verità

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Rafaeldalalnel prossimoestivo? Uno scenario spesso dipinto, ma non così probabile come sembra. Il punto

Rafael Leao dal Milan al PSG nel prossimo Calciomercato estivo? Uno scenario spesso dipinto, ma non così probabile come sembra. Il punto (pianetamilan)

Leao: “Vogliamo vincere l’Europa League, Ibra mi è sempre stato vicino dal punto di vista mentale”: L’attaccante esterno del Milan Rafael Leao ha sottolineato quanto forte sia il legame che ha col club rossonero. Rafael Leao ha presentato a Milano la sua autobiografia e ha ripercorso parti salienti ...notiziemilan

La Juve pensa a Jorginho per rinforzare la mediana: Stando a quanto riportato da "Calciomercato.com", i bianconeri punterebbero all'ingaggio a parametro zero del giocatore, in scadenza di contratto con i "Gunners", che, però, hanno un'opzione per ...tuttojuve

Bologna Zirkzee: «Motta un grande capo: ecco cosa mi chiede»: L’attaccante olandese, arrivato dal Bayern Monaco, sta convincendo critica e pubblico e sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di Calciomercato. Intanto il numero 9 dei rossoblù si racconta ...calcionews24