Calciomercato Juve | fatta per Felipe Anderson? Ecco i dettagli

(Di giovedì 29 febbraio 2024), occasione a zero per il dopo Chiesa.quali sono le ultime notizie disull’ala della Lazioè uno degli obiettivi caldi del mercato dellain caso di addio di Chiesa in estate, e la società bianconera è molto vicina a questa possibile conclusione di trattativa. Come spiegato dal Corriere dello Sport il brasiliano fa gola ai bianconeri perché è un’occasione a parametro zero, visto che ha il contratto con la Lazio in scadenza a giugno. La proposta? Un biennale più eventuale terzo anno e l’attaccante sta riflettendo su questa offerta. Intanto Manna lo ha visionato nella partita col Bayern Monaco, registrando impressioni positive.

