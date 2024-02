(Di giovedì 29 febbraio 2024) La sfida Champions Atalanta-Bologna affidata a La Penna, Lazio-Milan a Di Bello ROMA - Sarà Maurizioa dirigere, match valido per la 27esima giornata del campionato diA, in programma domenica marzo alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Aprilia, ci saranno

La decisione dopo le gare valide come recuperi della 2a giornata di ritorno. MILANO - Un turno di squalifica per l'interista Bastoni . Lo ha deciso il Giudice ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Serie A. Mariani arbitra Napoli-Juventus, Inter-Genoa ad Ayroldi: La sfida Champions Atalanta-Bologna affidata a La Penna, Lazio-Milan a Di Bello ROMA (ITALPRESS) - Sarà Maurizio Mariani a dirigere Napoli-Juventus, match valido per la 27esima giornata del campionato ...sport.tiscali

Pogba, squalifica di 4 anni per doping: le news: Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) ha accolta la richiesta della Procura antidoping e ha squalifcato Paul Pogba per 4 anni: il giocatore della Juventus, che era stato sospeso in via cautelare ...sport.sky

Serie A: Napoli-Juve a Mariani, La Penna per Atalanta-Bologna: Saranno Lazio e Milan ad aprire ufficialemente il 27esimo turno nella gara in programma venerdì 1 marzo alle 20.45 all'Olimpico. La sfida sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. L'Inter capolista ...corrieredellosport