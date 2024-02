Calcio Juniores Regionale e Provinciale | risultati e marcatori delle partite tra il 24 e il 25 febbraio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nelvincono Marina, Biagio Nazzaro, Portuali Dorica e Barbara MonSerra. A livellol’Aurora Jesi vince il derby contro la Junior Jesina, il Pietralacroce espugna Filottrano e torna in testa VALLESINA, 292024 – Proseguono i campionatidi. Siamo entrando nel vivo della stagione e ora i punti valgono doppio. Andiamo a scoprire quello che è successo nello scorso fine settimana tra il 24 e il 25A livellosiamo arrivati alla 23^ giornata. Nel girone A il Marina ha vinto 1-2 in casa della Pergolese, grazie ai gol di Gjeko e Moschini, restando a -8 dal primo posto. La Castelfrettese perde in casa per ...