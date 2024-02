Calcio dilettanti | portiere colpisce con un pugno l’arbitro | squalificato per quattro anni e mezzo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Modena, 29 febbraio 2024 – Nicola Tonarini,27enne della Fonda Pavullese, squadra diche milita in seconda categoria, è statoperper aver colpito al volto con undurante la partita contro la Rubierese. Questo quanto riporta il giudice sportivo a seguito della gara di domenica scorsa vinta a tavolino per 3-0 proprio dalla formazione reggiana. Il direttore di gara poco prima aveva espulso Tonarini per fallo da ultimo uomo.in quella occasione, avvenuta nel corso della partita disputata domenica scorsa proprio a Pavullo aveva anche indicato il dischetto, undi rigore. Questa la motivazione della maxi squalifica che terrà l’estremo difensore ...

In Seconda categoria, girone E, si giocava il confronto tra due squadre di bassa classifica: il Fonda Pavullese, penultimo a 13 punti e in zona play-out e il ... (sport.quotidiano)

