Calcio | Barça Deco Futuro tecnico? Deve aver allenato in più Paesi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Avremmo voluto restasse Xavi, non credo che cambierà idea" BARCELLONA (SPAGNA) - "Il Barcellona ha un modo di giocare che gliri conoscono. In carriera non ho avuto tecnici tedeschi ma olandesi, italiani, brasiliani... Se conosce ildi altrie hain altri posti, la naz