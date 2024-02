Calcio | Arabia Saudita | per Ronaldo squalifica di un turno e multa per gesto osceno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Cristianoè statoto per una partita, con unadi 7.400? euro, dopo aver suscitato grande scalpore incon unconsiderato, ha spiegato la federazione calcistica. Cr7 paga così il gestaccio rivolto ai tifosi dell’Al Shabab, ‘rei’ di aver intonato cori a favore del suo rivale, Lionel Messi. I video che circolavano online mostravano il 39enne portoghese apparentemente gesticolare in direzione dei tifosi avversari e fare gesti con le mani verso la zona inguinale dopo la vittoria per 3-2 della sua squadra Al-Nassr contro Al Shabab nella Pro Leaguedomenica.in precedenza si era brevemente portato la mano all’orecchio e nei ...

Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero , aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Salah in Arabia Saudita ? Per ... (calcionews24)

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo è stato squalifica to per una partita, con una multa di 7.400' euro, dopo aver suscitato grande scalpore in ... (liberoquotidiano)

Calcio: Gestaccio ai tifosi, una giornata di squalifica e multa per CR7: Il comitato disciplinare ed etico della federCalcio dell'Arabia Saudita (SAFF) ha affermato che l'ex attaccante di United e Juve non potrà presentare ricorso contro la decisione. CR7 ha segnato 20 gol ...sport.tiscali

Arabia Saudita, una giornata di squalifica a Cristiano Ronaldo per gesto offensivo: L' Al Nassr ha battuto l' Al Shabab nell'ultimo turno della Saudi Pro League, ma la vittoria è costata cara a Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese, infatti, si è reso protagonista di un grave e ...gianlucadimarzio

Ronaldo squalificato un turno per il gesto osceno ai tifosi che inneggiavano a Messi: Comportamenti ritenuti osceni in Arabia Saudita e che hanno provocato un grosso scalpore. Secondo i media locali, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente ...sport.sky