Calcio a 5 Uisp Bosi Snc al comando

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prosegue raggiungendo la 15ª giornata il campionato dia cinque della, che si disputa interamente presso il centro Corner di Villanova con venti formazioni in campo. Nell’ultimo match la capolistaSnc si è imposta 8-5 sulle Merengues Forlì. Ad inseguire la capolista il Lokomotiv Forlì, che ha risposto all’avversaria diretta battendo 9-2 i Villans, mentre il Premilcuore, terzo, è stato sconfitto 6-4 dall’ Hellblau, ora in quarta posizione. La classifica:Snc 42; Lokomotiv Forlì 40; Premilcuore 34; Hellblau 31; Real Maghreb 30; Fusion Faenza 27; Furie Rosse 26; Juventus 24; R&H Yacht 23; Bar Salaroli, Saint Peter Paul 20; Shalke 104 19; Merengues Forlì 17; Villans, Villanova 11; Begagang, Old Bussecchio, Castel Raniero 10; Si Sayan 7; Galeoni 6. In testa alla classifica cannonieri, con la ...