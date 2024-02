Calci e pugni a un giovane a terra | brutale aggressione del baby bullo in stazione a Treviso

Calci e pugni alla ex in stazione, bloccato in extremis e arrestato: Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato ieri 28 febbraio possibili gravi conseguenze per una giovane donna che è stata aggredita pesantemente dall'ex marito all'altezza dello scalo ...padovaoggi

Torino, assalto alla volante davanti alla Questura: ferito un agente: Volano Calci e pugni."Un assalto ai danni della Polizia, come testimonia questo video, quello di cui si è reso protagonista un gruppo di anarchici davanti alla Questura di Torino. Il bilancio di un ...tgcom24.mediaset

Prende a Calci e pugni un'auto e non riesce a calmarsi, necessario l'intervento di polizia e personale sanitario: iniziava a prendere a Calci e pugni il veicolo del quarantenne. L'uomo che danneggiava la vettura, italiano di circa 32 anni, interrompeva la sua azione furiosa solo grazie all'arrivo della Polizia. L ...vivereancona