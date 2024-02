Cajuste salta il Barcellona | il Napoli si giocherà la Champions con Traore’

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il report odierno dell’allenamento del. Brutte notizie per Calzona in vista della Champions. Prima però c’è la Juventus. Contro la squadra di Allegri, mister Calzona dovrà fare a meno die Ngonge. Il belga sta continuando il percorso di recupero e oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestre. Lo svedese invece ha riportato una distrazione di primo grado alla coscia destra. Ciò significa che in Champions, ilavrà a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo: Anguissa, Lobotka e Traoré. Zielinski e Dendoncker sono fuori la lista e Champions e difficile cherecupererà in tempo per il. Il report dell’allenamento “Dopo il successo sul Sassuolo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri ...