Cagliari Shomurodov | l’attaccante è pronto al rientro?

Cagliari, c'è ottimismo su Shomurodov in vista della sfida contro l'Empoli: l'uzbeko potrebbe tornare a disposizione di Ranieri Il Cagliari si avvicina alla prossima gara di Serie A contro l'Empoli di Davide Nicola. La squadra isolana scende in campo allo stadio Castellani. Nel pomeriggio odierno, al Crai Sport Center, i tifosi potrebbero assistere al ritorno in campo di Eldor Shomurodov. L'uzbeko si è allenato parzialmente con il resto del gruppo anche ieri, mostrando segnali positivi di recupero. Shomurodov, come riporta L'Unione Sarda, mira a una possibile convocazione per la trasferta contro l'Empoli.