Cagliari | assenza pesante in vista dell’Empoli | le condizioni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Claudio Ranieri insegue la salvezza con i rossoblu e tanto passerà dalla sfida contro i toscani. Chance di recupero minime Il, reduce dalpareggio casalingo contro il Napoli, è pronto a raccogliere altri punti fondamentali per la salvezza, l’obiettivo dichiarato da inizio stagione da Claudio Ranieri. La prossima giornata vedrà i rossoblu sfidare l’Empoli di Davide Nicola in un vero e proprio scontro diretto. Per i sardi ci sarà una tegola non indifferente ovvero Ibrahim Sulemana. Il centrocampista di nazionalità ghanese ha seguito un programma di allenamenti personalizzato dunque non dovrebbe partire in direzione Castellani.