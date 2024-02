C sinistra | Castellone M5S | ' saranno i cittadini a indicarci la leadership'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - "Il terzo polo deve decidere da che parte stare. Noi siamo nel campo progressista e accogliamo tutte quelle forze politiche e liste civiche che si rivedono in quel perimetro. Per laadqual è la rotta". Lo dice la vice presidente del Senato Mariolina Castellon(M5S), ospite di Agorà su Rai3. "Alla gente interessa avere risposte ai problemi reali - continua- e anche noi politici dovremmo interrogarci su questo: come possiamo aiutare concretamente le persone? La sanità, ad esempio, in questo momento è una grande emergenza e il fronte progressista è impegnato a migliorare la situazione attuale. Questa è la cosa più importante". "È evidente che icontinuano a premiare a tutti gli appuntamenti ...