C destra | accordo su Bardi | Tesei e Cirio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 8.30 "I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno candidati di tutto il Centrounito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali". Così nella nota congiunta di FdI, Lega, FI, Noi Moderati e Udc.Il Centroha trovato l'intesa sulla conferma per i presidenti(Lucania)(Piemonte),(Umbria). "Ora bisogna restare compatti, e lavorare per assicurarsi di non replicare in Abruzzo l'amara sorpresa sarda. Evitando, per quanto possibile, le polemiche e le baruffe tra alleati".