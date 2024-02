Bus a Bologna | le nuove linee 44 e N8 | orari | percorsi e coincidenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Novità in arrivo dall’8 marzo per il trasporto pubblico di. Entreranno in funzione le più volte annunciate44 e N8 (con nuovo assetto di piazza Aldrovandi) e sarà attivata la corsia preferenziale di via Farini. Nuova linea 44:La linea 44 sarà attiva tutti i giorni: nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 7.10 alle ore 24; la domenica e i festivi dalle ore 14.10 alle ore 24 per consentire lo svolgimento del mercato su piazza Aldrovandi, e passerà con frequenza ogni 20 minuti. Il 44 avrà un percorso circolare tra: via Pelagio Palagi, via Massarenti, via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Mazzini. Con l’istituzione della linea 44, attiva tutti i giorni della settimana, cessa contestualmente la navetta T1, che ...