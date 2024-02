Bundesliga | il Leverkusen fissa la cifra per liberare Xabi Alonso

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è uno degli allenatori alla ribalta ed è finito nel mirino dei top club, soprattutto Liverpool e Bayern Monaco. Il Bayersarebbe anche disposto al’allenatore ma senza fare sconti. Secondo quanto riporta “Sky Deutschland” nel contratto dello spagnolo è presente una clausola rescissoria che sarà però attiva dal 2025.potrebbe in ogni caso liberarsi dal club tedesco dietro un indennizzo fra i 15 e i 25 milioni di euro. Il Bayerconfida però di poter convincere l’ex calciatore, sotto contratto fino al 2026, a rimanere. “Sono ottimista. La cosa più importante in questi casi per un allenatore è sentirsi a proprio agio e avere la sensazione di trovarsi nel posto giusto”, ha detto il ds Rolfes. L'articolo CalcioWeb.

Il Bayer Leverkusen non si ferma più e con la quarta vittoria consecutiva – in attesa della partita del Bayer n Monaco – allunga a +11 in classifica. La ... (sportface)

Fußball - Freiburg im Breisgau - Freiburg am Limit: und jetzt gegen die Bayern: Man müsse in der Bundesliga punkten, "damit die Luft nicht immer dünner ... In gut zwei Wochen ist dann der nach wie vor ungeschlagene Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu Gast - ein toughes Programm.sueddeutsche.de

Friburgo-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla: Venerdì di Bundesliga per il Bayern Monaco ... a caccia di punti per provare ad inseguire l’inarrestabile Bayer Leverkusen, avanti di 8 punti. Risultato pieno necessario anche per i padroni di casa, ...sportpaper

Spannung in der Bundesliga Nur fünf Pünktchen zwischen Abstieg und Europapokal: Die Bundesliga hat gute Chancen, dort künftig mit fünf Teams an den Start zu gehen. Sollte es so kommen und sollte Bayer Leverkusen dann auch noch den DFB-Pokal gewinnen, aber in der Champions League ...sportschau.de