Bucchioni | «Non ti puoi non innamorare di questa Inter! Dal Triplete…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)elogia non solo le prestazioni dell’Inter in campo ma anche la lungimirante programmazione a livello societario. Il noto giornalista, intervenuto come ospite a “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, tratta anche l’ambizioso tema Champions League MEGLIO DEL TRIPLETE – A Enzoviene chiesto un parere sull’Inter: «La squadra italiana più forte degli ultimi quindici anni non lo so. Perché la Juventus arrivata in finale di Champions League era una grande squadra, che esprimeva anche un ottimo gioco. Con quella me la gioco! Sarebbe una bella partita controInter, ci sarebbe da divertirsi. Dobbiamo tornare all’Inter del Triplete, perché nel mezzo non c’è stata una squadra come. Nel gioco, nella personalità e nella rosa. Ci sono campioni assoluti come Lautaro Martinez e non solo. ...