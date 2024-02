(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pur apprezzandone la fattura, lo scrittore non riesce a cogliere il punto della filmografia diNel corso dell'ultima puntata del suo podcast, lo scrittoreha criticato duramente The, l'ultimo film diFimcher uscito su Netflix alla fine dello scorso anno, definendo "ilchemai". Pur apprezzandone la fattura, le doti alla regia die il montaggio serratissimo e impeccabile,non è riuscito ad apprezzare particolarmente la pellicola con Michael Fassbender. "Ilchemaiin ...

A 59 anni il grande scrittore Usa Bret Easton Ellis (American Psycho) debutta alla regia di un film. Per il previsto horror dal titolo Relapse, porterà davanti ... (quotidiano)

Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, il trentasettenne Todd Michael Schultz ha fatto irruzione in casa di una vicina in preda a una crisi ... (ilgiornale)

Quentin Tarantino: "West Side Story capolavoro come Mad Max: Fury Road, meritava l'Oscar": In attesa di capire se avrà Tom Cruise nel cast di The Movie Critic, il regista Quentin Tarantino è stato ospite della nuova puntata del podcast di Bret Easton Ellis, durante la quale ha incensato ...cinema.everyeye

Bret Easton Ellis su The Killer di David Fincher: "Il nulla meglio diretto che abbia mai visto": Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, lo scrittore Bret Easton Ellis ha criticato duramente The Killer, l'ultimo film di David Fimcher uscito su Netflix alla fine dello scorso anno, definendo ...movieplayer

Quentin Tarantino ha amato West Side Story di Spielberg: "Bello come Mad Max Fury Road": Intervenuto nel corso del podcast di Bret Easton Ellis, Quentin Tarantino ha avuto modo di elogiare West Side Story, il remake di Steven Spielberg purtroppo rivelatosi un flop al box-office alla fine ...movieplayer