Brambati rosica | «Inzaghi un anno fa somaro e ora il più forte?» Poi dà ragione a Percassi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’Inter vince e stravince, ma c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di trovare scuse imbarazzanti ridimensionando l’enorme lavoro di, intervenuto a TMW Radio, prova ancora a togliere meriti all’allenatore nerazzurro, dando perfinoche dopo la sconfitta per 4-0 si è lamentato di un arbitraggio che rischiava di penalizzare l’Inter se non fosse intervenuto il VAR TOGLIERE MERITI – L’Inter ha conquistato l’undicesima vittoria consecutiva in questo 2024, strapazzando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Eppure Massimotrova il modo di mettere in discussione un trionfo schiacciante: «Qualche difficoltà l’Atalanta l’ha creata all’Inter, non credo chesia andato a dire quelle cose perché le ha sognate. La partita è stata anche vittima di ...