Il Nikkei si porta sopra i 39.000 punti e supera il massimo storico. Attesa per i verbali che l’Eurotower diffonderà in giornata. Euro torna sopra 1,08 ... (ilsole24ore)

Indici europei chiudono in rialzo dopo qualche incertezza. A Milano il titolo del beverage corre dopo i conti e la cedola in aumento. Contrastata Wall Street, ... (ilsole24ore)

Rally di Saipem in Borsa, pioggia di giudizi positivi dopo conti: Dopo un avvio in cui non è riuscita a fare prezzo, Saipem scatta in cima al FTSE MIB all’indomani della presentazioni dei conti del 2023 che evidenziano performance al di sopra dei target del piano st ...ilsole24ore

Reti in Borsa: correzioni limitate per tutti i big del gestito: Seduta all’insegna delle correzioni, seppur limitate, quella archiviata ieri dali big del risparmio gestito quotati a Piazza Affari. Nel dettaglio, ad accusare la discesa più accentuata è stata ...bluerating

Borse positive in attesa dell’inflazione Usa. A Milano scattano Saipem e Moncler: (Il Sole 24 Ore Radiocor) – Viaggiano positive le Borse europee nell’ultima seduta di febbraio. Gli occhi sono puntati sul dato dell’inflazione Pce Usa, previsto in rialzo dello 0,3% dopo il +0,2% di ...msn