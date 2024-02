Borse | a Milano scattano Saipem e Moncler Bitcoin oltre quota 62mila dollari

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si attende il dato sull’inflazione Pce Usa, indicativo per comprendere le prossime mosse della Fed. A Piazza Affari corre anche Poste dopo il miglioramento della cedola. Penalizzata Tim, la GdF ha sequestrato 250 milioni nell’ambito di un’indagine per truffa

Indici europei chiudono in rialzo dopo qualche incertezza. A Milano il titolo del beverage corre dopo i conti e la cedola in aumento. Contrastata Wall Street, ... (ilsole24ore)

Borse positive in vista dell'inflazione Usa: A Piazza Affari brilla Saipem, tornata al dividendo: la società ha chiuso il 2023 con risultati superiori alle aspettative grazie all'offshore. Bene anche Poste, che nel 2023 ha avuto utili per 1,9 ...rainews

Borsa Milano in lieve rialzo, attesa inflazione Usa, corrono Saipem e Moncler su trimestre: Più volatile Prysmian (BIT: PRY ), partita in calo, ma poi in recupero con il titolo che ha toccato ripetutamente i massimi storici, l'ultimo a 46,77 euro dopo risultati in linea con "outlook 2024 ...it.investing

Borsa: -1,3% Tim dopo sequestro GdF per indagine su servizi a valore aggiunto: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 feb - Tim perde terreno e scivola in fondo al listino, col titolo che fa i conti sulla notizia del sequestro di 249 mln di euro nell'ambito dell'indagine ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore