Borsa | volano Saipem +7% e Moncler +4% dopo i conti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prendono il volo,. I titoli a Piazza Affari riescono a entrare in contrattazione con un rialzo rispettivamente del 8,8% a 1,6 euro e del 4,8% a 66,6 euro. Poste sale del 3,19% a 10,84 euro. Andamento inverso per Tim che scivola in calo dell'1%, in fondo al listino anche A2a (-0,86%), St (-0,45%), Stellantis (-0,45%) ed Eni (-0,4%).