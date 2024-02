Borsa | Milano apre poco variata | Ftse Mib +0 | 05%

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladima in terreno positivo con l'indiceMib (+0,05%) a 32.633 punti. Sul listino principale Moncler e Saipem non riescono a fare prezzo con un rialzo di oltre il 6% e conduce la seduta Poste (+3%) dopo i conti. In fondo al listino Tim (+'0,74%)

La Borsa di Milano (-0,27%) chiude in calo, con gli altri listini europei in ordine sparso. A Piazza Affari pesa Nexi (-3,5%), che risente dei conti negativi ... (quotidiano)

Borsa: l'Asia corre guardando alla Fed, l'Europa resta ferma: (ANSA) - Milano, 29 FEB - I futures sull'Europa sono piatti mentre in Asia i listini, fatta eccezione per Tokyo (-0,11%) si sono mossi in deciso rialzo in attesa che la Fed dia indicazioni sullo stato ...notizie.tiscali

Borsa: lieve rialzo per i future Ue, occhi su trimestrali e inflazione Pce: Intanto a Milano seduta di trimestrali ... Anche Moncler ha dato ieri i risultati dopo la chiusura di Borsa, con utili e ricavi in salita. Da seguire Poste che archivia il 2023 con ricavi in salita ...borsaitaliana

