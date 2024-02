Borsa | l' Asia corre guardando alla Fed | l' Europa resta ferma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) I futures sull'sono piatti mentre ini listini, fatta eccezione per Tokyo (-0,11%) si sono mossi in deciso rialzo in attesa che la Fed dia indicazioni sullo stato dell'inflazione, indicando così il percorso da seguire sui tassi di interesse. In CIna in particolare lo Shenzhen ha fatto un balzo del 3,36% e Shanghai è salito dell'1,94%, più cauta Hong Kong (+0,36%).