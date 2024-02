Borgo Palazzo | rissa tra clienti del Pam | intervengono i carabinieri

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bergamo. Ci sarebbero dei futili motivi all’origine della colluttazione tra duedel Pam discoppiata nella serata di giovedì 29 febbraio all’esterno del supermercato situato al civico 35 della storica strada cittadina. Erano da poco passate le 19 quando un 30enne etiope, dopo aver pagato la spesa, stava uscendo dall’esercizio per andarsene. Il suo atteggiamento ha però insospettito la guardia, che lo ha seguito per capire se avesse rubato qualcosa. Quando gli ha chiesto di mostrargli la borsa con dentro la merce acquistata, l’uomo ha subito reagito in malo modo aggredendo il vigilante e spingendolo via. La scena è stata notata da un altro cliente, un 45enne ucraino, che è intervenuto per sedare lo scontro. Pessima scelta, perchè a quel punto il 30enne se l’è presa con lui e ha iniziato a menarlo, aiutandosi pure ...

BERGAMO. Inizia il cantiere per rimuovere le scale mobili che saranno sostituite da scale fisse e per chi ha difficoltà di deambulazione rimangono i due ... (ecodibergamo)

Borgo San Dalmazzo, Cunifer Federmodellisti e Feramatori di Cuneo in visita in Municipio: L’Associazione ha recentemente ricevuto dal Comune in comodato d’uso per farne la sua nuova sede, il Palazzo di Molino Gione, struttura comunale recentemente ristrutturata, ubicata in Via Roma La ...targatocn

Reggio Calabria, Falcomatà incontra Associazioni e Comitato di quartiere di Mosorrofa: Si è svolto a Palazzo San Giorgio l’incontro tra il Sindaco Falcomatà ... la proposta di “Mosorrofa Borgo della Musica” ed il riutilizzo civico dell’ex delegazione di Cataforio. Dopo un attento ...strettoweb