Borderlands | Gearbox sta per essere venduta da Embracer Group | rivela un report

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è in procinto di vendereEntertainment, il team di sviluppo della serie di, con la vendita che verrà completata ufficialmente nel corso del prossimo mese. Come riportato da undi Kotaku, dopo che il publisher ha deciso di acquisire lo studio all’idiziodel 2021 a fronte di un investimento di ben 1,3 miliardi di dollari, dopo soli tre anni ha deciso di vendere il team di sviluppo con l’obiettivo di recuperare (almeno in parte) quanto investito. Inoltre l’articolo del portale online ha aggiunto che all’inizio di questa settimana il CEO e co-fondatore diEntertainment, Randy Pitchford, ha tenuto un incontro con lo staff per informare i dipendenti che era stata presa la decisione di lasciare...