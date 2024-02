Bondeno si separa da Ianco Gadda La panchina è affidata a Mattioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Porte girevoli a, che ha deciso di cambiare la guida tecnica: esonerato(nella foto), cui subentra Michele. "Più che un esonero vero e proprio – spiega il direttore sportivo matildeo, Enrico Veronesi – si è trattata di unazione consensuale. Serve una svolta e per far questo serve un allenatore di polso che sappia trasmettere quella determinazione indispensabile per raggiungere la salvezza, perché andando avanti così si torna in Seconda categoria". Il prescelto ha 55 anni, dipendente della Ducati, da calciatore era un difensore, con trascorsi nelle categorie minori, tra cui il Galeazza. Un grave infortunio lo costrinse ad appendere le scarpe al chiodo, allena dal 2003. Ha allenato nei settori giovanili della Persicetana e del Reno Centese (ai tempi della Serie D), ...