Bologna Zirkzee | «Motta un grande capo | ecco cosa mi chiede»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Joshuasi racconta a Ad Sportwereld: «Pensavo di essere pronto per il Bayern.un: il suoè all’olandese» Joshuaè il volto copertina deldi Thiagoche sogna l’Europa dei grandi. L’attaccante olandese, arrivato dal Bayern Monaco, sta convincendo critica e pubblico e sarà uno dei protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Intanto il numero 9 dei rossoblù si racconta al quotidiano olandese Ad Sportwereld: di seguito le sue parole. BAYERN MONACO – «Pensavo di essere abbastanza bravo per diventare subito il primo attaccante del Bayern, ma non ero affatto pronto. Non ero neanche la metà di quello che sono adesso. A un certo punto ho pensato: ho 19 anni e sono già in campo col Bayern, ma perché non tutte le ...