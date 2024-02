Bologna e la strada verso la Champions | le partite che mancano per raggiungere il sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Dodici gare per un, dodici finali tutte da vivere. Si stanno avvicinando le ultime curve del campionato per il, attualmente quarto in classifica in solitaria, che nei mesi di marzo, aprile e maggio tenterà il tutto per tutto per tenersi stretto un posto in zonao, male che vada, tentare in ogni caso un piazzamento nelle coppe europee. La formazione di Thiago Motta viene da un mese di febbraio da favola, che si è tradotto in cinque vittorie in altrettante gare di campionato: al Dall’Ara sono cadute Sassuolo, Lecce, Fiorentina e Verona, in trasferta Zirkzee e compagni hanno fatto lo scalpo alla Lazio, all’Olimpico. E all’orizzonte c’è la sfida esterna di Bergamo in programma domenica alle 18, fondamentale per testare una volta di più ambizioni e sogni della truppa ...