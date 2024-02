Biscotti uovo di Pasqua | li preparo facilmente e sono bellissimi anche da regalare!

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le uovail simbolo della rinascita e, in particolar modo a, spuntano ovunque. Di cioccolata dolce, amara, al latte, gianduia, sode, colorate, come ingrediente di molte ricette. Allora ho pensato di ingannare la vista e preparare dei pasticcini che le ricordano da vicino e le contengono sia nell’impasto, sia nella farcitura. Friabili e cremosi al contempouna vera meraviglia! Ho prima realizzato la frolla, l’ho lasciata riposare in frigo, l’ho stesa e con una formina apposita ho ricavato tanti ovetti. Possiamo ottenere un risultato simileutilizzando un bicchiere e poi sagomando un po’ la figura per renderla il più possibile simile ad un. A questo punto, ne ho lasciati metà interi, sull’altra metà ho praticato un buchino al centro… e poi?! Mettiamoci al lavoro e procediamo ...

