Bisantis | “Spalletti vuole che la Nazionale sia sua Sui convocati…”

KAYODE, Brilla sotto agli occhi del vice di Spalletti: Ci voleva la spensieratezza e la lucidità di un vecchio 19enne come Michael Kayode per sbloccare una gara che sembrava stregata per la Fiorenitna e aprire così la strada ad una ...firenzeviola

Nicolini: "Napoli, dura ripartire anche per l'anno prossimo. Thiago Motta da big": E' chiaro che la partenza di Spalletti, uno dei simboli di quel Napoli, è stata determinante. Ci sono poi ora giocatori ad esempio come Kvara che erano protagonisti e che ultimamente vengono ...tuttojuve

Bisantis, Kayode possibile sorpresa per l'Europeo: Il giornalista Giuseppe Bisantis, storica voce di Radio Rai ... Ieri in Fiorentina-Lazio ci doveva essere Spalletti per il confronto tra Immobile e Belotti. Stiamo parlando di Immobile che ha quasi ...firenzeviola