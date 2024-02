Biomutant | rilasciato il trailer per la versione Nintendo Switch

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il mutante cambia mutande e casacca:si unisce a sorpresa ai “port impossibili” percon tanto diCon i publisher di nuovo in preda alla febbre dell’abbandono nei confronti della Grande N, pure noi avremmo pensato che l’era dei “port impossibili” perfosse alle nostre spalle, ma con ildedicato alla condici siamo dovuti ricredere. Il gioco, in tempo per un nuovo giro intorno al sole da parte di chi vi scrive, uscirà il 14 maggio, come annunciato dal publisher THQ Nordic. In realtà il titolo ha fatto una comparsata tra i vari inventari dei retailer a settembre 2022, ma non è stato ufficialmente annunciato fino allo scorso maggio. E noi ce n’eravamo pure ...

