Biomutant | il trailer con data d’uscita della versione Nintendo Switch

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Proprio in questi minuti è stata annunciata ladi uscitadi, con unche ha rivelato che il gioco di Experiment 101, lanciato nel corso del 2021, farà il suo debutto sulla piccola console ibridaGrande N dalla giornata del 14 Maggio 2024. Come ricordato da Gamingbolt, il titolo non è riuscito ormai qualche anno fa a soddisfare pubblico e critica di tutto il mondo, con la maggioranzacommunity che ha criticato più o meno in modo deciso l’offerta ludica del titolo ambientato in un’ambientazione post-apocalittica piuttosto affascinante. Ma ritornando a quanto detto ad inizio articolo, aggiungiamo che il publisher THQ Nordic ha precisato cheè ormai ...

Biomutant: un trailer annunciata la data di uscita su Nintendo Switch: THQ Nordic ha annunciato la nuova data di uscita di Biomutant per Nintendo Switch, ora fissata al 14 maggio 2024. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player ...multiplayer

Biomutant è quasi pronto al lancio su Switch: uscirà a maggio con tutti i DLC inclusi: Con circa sei mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il publisher THQ Nordic è pronto a portare Biomutant su Switch. Il gioco, sviluppato da Experiment 101 e pubblicato su PlayStation, Xbox ...it.ign

Biomutant finally has a Nintendo Switch release date: Biomutant will be released for Nintendo Switch on May 14, 2024, THQ Nordic has announced. Retail listings for a Switch version of the game were spotted as far back as September 2022, but it wasn’t ...videogameschronicle