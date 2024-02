Bin Salman ospita Zelensky Il Golfo continua a giocare la partita internazionale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il principe ereditario saudita, Mohammed bin, ha incontrato martedì a Riad il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, in quello che viene definito da lui “dialogo regolare” tra i due Paesi. La guerra è in una nuova fase complessa: a due anni dall’invasione su larga scala russa, Kyiv ha bisogno di partner perre la resistenza e iniziare a programmare la ricostruzione. Riad, insieme agli altri Paesi della regione del, non ha mai sostenuto la linea pro-ucraina occidentale (fatta anche di sostegno militare a Kyiv), ma ha sempre tenuto la porta aperta al dialogo. Lo scorso agosto, a Gedda, il regno organizzò una conferenza di pace per l’Ucraina che ebbe pochi risultati pratici – se non mettere in chiaro che buona parte del mondo non-occidentale non vuole più combattimenti – ma il pregio di portare ...