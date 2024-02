Biliardo Boccette | Passion Jesi1 l’A1 è sempre più vicina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Molto apante ed incerta la lotta per l’accesso ai play off. In serie Bin testa il 14 febbraio2 con3 e Cigno3 in griglia play off VALLESINA, 22 febbraio 2024 –meno partitepiù si allarga la forbice in serie A tra ilJesi 1 e la seconda in classifica, il DopolavoroJesi, con la squadra del club di via delle Nazioni piùal gran salto verso la serie A1 regionale. Alle spalle è lotta accessa, punto a punto, per centrare gli ultimi posti utili ed entrare nella griglia play off. Anche per la salvezza c’è bagarre per evitare i play out. In serie B, invece, la corsa per salire in serie A è incerta con poche lunghezze di distacco tra il team dorico del 14 febbraio 4 e il Ponterio2. Quest’ultimi sono stati penalizzati di ...