Biennale 2024 | dopo Israele si chiede lo stop all’Iran | gli organizzatori | “Nessuno sarà escluso”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nonostante le petizioni firmate da migliaia di persone e anche da artisti illustri né, né l'Iran saranno esclusi dalla, come spiegano gliin una nota ufficiale.

Partita Iva, cos’è il Concordato preventivo biennale 2024? – Il Concordato preventivo biennale per le Partite Iva, assieme alla riduzione delle aliquote ... (urbanpost)

Banca Ifis in prima fila per promuovere il valore della cultura e dell’arte Italia na a livello internazionale. Dal 20 aprile al 24 novembre 2024 , la Banca è ... (tpi)

Una petizione di un collettivo di artisti che ha raccolto 12 mila adesioni ha chiesto alla Biennale d'arte di boicottare Israele per quello che sta succedendo ... (fanpage)

CorSport - Juventus, le cifre dell'offerta presentata a Felipe Anderson: La Vecchia Signora avrebbe offerto al giocatore un contratto Biennale, con opzione per una terza stagione. Giorni di riflessione per Felipe Anderson che dovrebbe dare una risposta definitiva entro la ...ilbianconero

Un video di Vascellari in mostra a Berlino: L'artista ha esposto fra l'altro alle Biennali di Mercosul (2022), di Lione (2019), di Architettura di Venezia (2010) nonché a Manifesta 7 (2008) e alla 52/a Biennale di Venezia (2007). Le ...ansa

Corsport - Felipe Anderson, la Juve offre un Biennale con opzione per un terzo anno: La Juventus continua a considerare Felipe Anderson, esterno d'attacco brasiliano classe 1993 in scadenza di contratto con la Lazio, come un'occasione di mercato: stando a quanto riportato ...tuttojuve