Biden-Trump in Texas | rissa sui migranti

Donald Trump batte Nikki Haley , vince le prime in Michigan e compie un nuovo passo verso la nomination. Vittoria anche per Joe Biden anche se il voto degli ... (gazzettadelsud)

Trump non sarà eleggibile alle primarie in Illinois: lo ha stabilito il tribunale dello Stato americano: Donald Trump è ineleggibile nelle primarie in Illinois. Così ha deciso il giudice dello Stato americano. Lo riporta il New York Times. La decisione è stata presa considerando il 14esimo emendamento, ...tg.la7

'Biden sta bene, può fare il presidente altri 4 anni': "Sono scelte personali", ha liquidato la questione Jean-Pierre. Quanto al test cognitivo che la candidata alla nomination del Grand old party ha chiesto per Biden e Trump, che compirà 78 anni a giugno ...ansa

"Prese parte a un insurrezione": anche l'Illinois esclude Trump dalle primarie: Trump, che al momento è sotto processo per quattro casi penali ... assaltarono il Congresso nel tentativo di bloccare la proclamazione a presidente di Joe Biden.ilgiornale