Biathlon | startlist individuale maschile Oslo 2024 | orari | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Venerdì 1° marzo (ore 15.30) andrà in scena l’di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di. In Norvegia prosegue l’intenso fine settimana con la gara che prevede 20 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi, due serie a terra), ogni errore viene punito con un minuto di penalità. Si preannuncia grande spettacolo in quello che sarà il primo evento per gli uomini dopo i Mondiali. Il fuoriclasse norvegese Johannes Boe si presenterà con tutti i favori del pronostico, pronto a fronteggiare i connazionali Johannes Dale, Tarjei Boe, Vetle Christiansen, Endre Stroemsheim e Sturla Holm Laegreid. L’Italia si affiderà soprattutto a Tommaso Giacomel, sperando in una buona prova anche da parte di Didier Bionaz. Di seguito il calendario ...